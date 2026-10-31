В Варшаве задержали троих протестующих, проникших на территорию Конституционного суда





"Полицейские задержали трех человек, которые перебрались через ограждение и проникли на территорию Конституционного суда", - говорится в сообщении в Х.

В полиции также пояснили, что ранее получили обращения от генерального прокурора и от представителей Конституционного суда с просьбами обеспечить безопасность из-за протестов.





В ведомстве посчитали важным отметить, что "полиция не находилась внутри здания Конституционного суда, ограничившись защитой только прилегающих к нему территорий".





В Польше возникло напряжение из-за решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Марчина Берека.





В результате у здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на 31 октября ситуация обострилась. К охране территории были привлечены дополнительные силы. Протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, между толпой и сотрудниками полиции произошли столкновения. В связи с ситуацией президент Польши Кароль Навроцкий принял решение прервать полет в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ряд оппозиционных политиков назвали происходящее в стране попыткой государственного переворота.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская полиция задержала троих человек, которые во время протестов проникли на территорию Конституционного суда. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полицию Варшавы.