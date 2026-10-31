В Варшаве во время протестов у Конституционного суда задержали мужчину в балаклаве с оружием

Около 11.00 (13.00 по минскому времени) одна из организаторов митинга, проходившего перед зданием Конституционного суда, обратила внимание на мужчину, лицо которого было закрыто балаклавой. Когда она попросила его открыть лицо, мужчина ударил женщину и бросился бежать, сообщила варшавская полиция в X. "Мужчина был задержан полицейскими, обеспечивавшими охрану митинга. Как выяснилось, у него при себе были нож, газовый пистолет для стрельбы пулями и значок с надписью Security, по форме напоминавший полицейский. Полицейские также обнаружили у него наркотики", - уточнили правоохранители.





Возле здания Конституционного суда проходит акция протеста оппозиции в связи с временным отстранением от обязанностей и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского по решению главы Минюста Вальдемара Журека. В ночь с 30 на 31 октября протестующие пытались пробраться через полицейское оцепление, к ним присоединились лидеры оппозиции.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники полиции задержали на акции протеста перед зданием Конституционного суда в Варшаве 30-летнего мужчину в балаклаве, у него было найдено оружие, сообщает ТАСС.