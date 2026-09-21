В Варшаве прошел антивоенный марш "Польша за мир"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Варшаве 20 сентября состоялся антивоенный марш "Польша за мир" в защиту польских интересов, безопасности и мира. Об этом сообщают польские СМИ.



Марш был организован сторонниками партии "Конфедерация польской короны". "Польше необходима сильная и ответственная внешняя политика. Нам не нужны эскалация, провокации или вовлечение поляков в зарубежные конфликты. Польша выступает за мир и не хочет погибать в чужих войнах", - говорилось в анонсе марша на сайте партии.



Акция "Польша за мир" прошла всего через два дня после визита польского премьер-министра Дональда Туска в Украину. Премьер Польши 18 сентября заявил, что страна стала частью антибаллистической инициативы Украины и ряда стран "коалиции желающих". Как напоминает ТАСС, в июле Туск после встречи лидеров стран "коалиции желающих" в Париже говорил, что в Варшаве пока лишь анализируют возможности ее оборонной промышленности для присоединения к проекту.



Партия "Конфедерация польской короны" выступает против оказания помощи Украине и втягивания Польши в вооруженные конфликты.-0-