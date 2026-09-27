27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша предложила запустить завод по производству ракет для ЗРК Patriot на своей территории. Об этом заявила замглавы Министерства обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка, сообщает RMF24.
"Мы предложили, если такой завод планируется построить в Украине, построить его в Польше, чтобы он находился на так называемой безопасной территории", - рассказала она.
Варшава, по ее словам, также выступает за размещение на своей территории сервисного центра Patriot, а затем запуска собственного производства. По словам замглавы Минобороны Польши, окончательное решение этого вопроса не будет зависеть от Киева.
Ранее бывший министр обороны Мариуш Блащак на фоне сообщений о возможном решении Варшавы передать Киеву боеприпасы для Patriot заявлял, что передача ракет для комплексов является неприемлемой. Блащак подчеркнул, что эти ракеты закупались для защиты прежде всего польского воздушного пространства, городов и граждан. Их передача Киеву будет осуществляться в ущерб безопасности страны, подчеркнул он.-0-
В мире
27 сентября 2026, 22:50
В Варшаве предлагают запустить производство ракет для ВСУ на польской территории
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