В Узбекистане в октябре пройдут три международные текстильные выставки

7 октября, Ташкент /БЕЛТА - УзА/. В столице Узбекистана с 12 по 14 октября пройдут три масштабные международные выставки: Heimtextil Uzbekistan 2026, Texworld Tashkent 2026 и Apparel Sourcing Tashkent 2026.
Авторитетные смотры пройдут на выставочной площадке НВК "Узэкспоцентр" в Ташкенте. Экспозиции охватят всю цепочку создания добавленной стоимости. Так, Heimtextil Uzbekistan сфокусируется на сегменте домашнего и интерьерного текстиля. Платформа Texworld Tashkent представит ткани, трикотажные полотна, хлопок, шелк и фурнитуру. Apparel Sourcing Tashkent будет полностью ориентирована на готовую одежду, развитие контрактного производства и выпуск продукции под частными торговыми марками.
Важным вектором станет налаживание прямого взаимодействия с мировыми брендами и сорсинговыми компаниями. Предстоящие выставки выступают в качестве эффективных B2B-платформ для интеграции узбекских производителей в глобальные цепочки поставок, привлечения зарубежных брендов, внедрения международных стандартов и заключения прямых контрактов с иностранными байерами.-0-