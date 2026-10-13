В Украине задержали мужчину, который бросил в полицейских гранату

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Кировоградской области Украины в ходе спецоперации в Елизаветграде задержала вооруженного мужчину, который напал на полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Общественное".



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Ранее в понедельник в Елизаветграде мужчина во время общения с полицейскими бросил в них гранату, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия. Была начата специальная полицейская операция "Гром", о жертвах и раненых не сообщалось.-0-