13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Кировоградской области Украины в ходе спецоперации в Елизаветграде задержала вооруженного мужчину, который напал на полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Общественное".
Подробности не приводятся.
Ранее в понедельник в Елизаветграде мужчина во время общения с полицейскими бросил в них гранату, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия. Была начата специальная полицейская операция "Гром", о жертвах и раненых не сообщалось.-0-
В мире
13 октября 2026, 00:41
В Украине задержали мужчину, который бросил в полицейских гранату
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