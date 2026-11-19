19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 тыс. мужчин мобилизационного возраста отчислены из университетов в Украине с 2025 года. Об этом рассказал министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, передает ТАСС.



"К сожалению, с 2022 года мы видим тенденцию по росту числа мужчин старше 25 лет, которые резко стали заинтересованы в продолжении своего обучения. Пик у нас пришелся, насколько я помню, на 2024 год, когда более 100 тыс. мужчин поступили в разные учебные заведения. Мы что делаем по этому поводу? Вместе с Государственной службой качества образования выявляем случаи, когда нет подтверждений, что люди учатся, посещают занятия. Тогда происходит отчисление. С 2025 года было отчислено около 50 тыс. таких мужчин за невыполнение учебного плана", - рассказал он в интервью украинскому изданию.



По его словам, в Минобороны и других ведомствах продолжают обсуждать, как ограничить право украинских мужчин на получение отсрочки в связи с обучением. Бутенко указал, что в некоторых частных учебных заведениях доля студентов старше 25 лет достигает 90%. "Мне обидно, что образование стало местом, куда люди идут не за знаниями, а чтобы спрятаться", - пожаловался министр.



С февраля 2022 года в Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Мужчины стараются любыми способами откупиться или выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.-0-