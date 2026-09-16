16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские аграрии этой осенью могут столкнуться с дефицитом мощностей для хранения зерна из-за ограниченного экспорта. По оценке министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, не хватит места для 8-11 млн т. Об этом пишут украинские СМИ.
Согласно прогнозу Украинской зерновой ассоциации (УЗА), урожай зерновых и масличных культур в этом году ожидается на уровне 84,6 млн т. Потенциально можно было бы отправить на экспорт 52 млн т, но экспортеры не могут своевременно отгружать зерно: удары по судам отпугнули владельцев от рейсов в украинские порты. Кроме того, на складах остается около 9 млн т переходных запасов урожая 2025 года.
Из-за обстрелов портов большая часть нового урожая не отправляется покупателям, а идет на склады. Эксперты предупреждают: даже если загрузить все склады, есть риск, что часть урожая сгниет.-0-
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16 сентября 2026, 16:47
В Украине миллионы тонн зерна могут сгнить из-за логистических трудностей
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