В Украине миллионы тонн зерна могут сгнить из-за логистических трудностей 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские аграрии этой осенью могут столкнуться с дефицитом мощностей для хранения зерна из-за ограниченного экспорта. По оценке министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, не хватит места для 8-11 млн т. Об этом пишут украинские СМИ.



Согласно прогнозу Украинской зерновой ассоциации (УЗА), урожай зерновых и масличных культур в этом году ожидается на уровне 84,6 млн т. Потенциально можно было бы отправить на экспорт 52 млн т, но экспортеры не могут своевременно отгружать зерно: удары по судам отпугнули владельцев от рейсов в украинские порты. Кроме того, на складах остается около 9 млн т переходных запасов урожая 2025 года.



Из-за обстрелов портов большая часть нового урожая не отправляется покупателям, а идет на склады. Эксперты предупреждают: даже если загрузить все склады, есть риск, что часть урожая сгниет.-0-