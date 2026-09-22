22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемый в стрельбе у школы в западной турецкой провинции Маниса задержан, им оказался ученик 9-го класса. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Согласно последним данным, пострадали восемь учеников, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее местные власти сообщали об одном погибшем, однако эта информация не подтвердилась.
"В результате нападения пострадали восемь человек, а подозреваемый - ученик 9-го класса 2011 года рождения - был задержан силами безопасности. По факту инцидента начато судебно-административное расследование, дальнейшие подробности будут сообщены общественности", - говорится в заявлении администрации провинции Маниса.
Занятия в школе, где произошел инцидент, были приостановлены. Министр образования и глава МВД Турции направились на место происшествия.
Как сообщалось ранее, утром 22 сентября подозреваемый открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья перед зданием школы. Целью нападения стали готовившиеся к занятиям ученики.-0-
В мире
22 сентября 2026, 11:41
В Турции задержали открывшего стрельбу у школы подростка
Фото ahaber.com.tr
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