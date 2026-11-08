8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли, а еще пятеро пострадали в результате ДТП в провинции Ван на юго-востоке Турции. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Озан Балджи, передает ТАСС.
По его словам, ДТП произошло в субботу 7 ноября в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе Ван - Озальп вскоре после дождя. "По предварительным данным, в аварии погибли девять наших граждан, из которых пятеро - женщины. Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы", - сказал он.
Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.-0-
В мире
08 ноября 2026, 00:15
В Турции в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 9 человек, еще 5 пострадали
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