В Турции в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 9 человек, еще 5 пострадали 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли, а еще пятеро пострадали в результате ДТП в провинции Ван на юго-востоке Турции. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Озан Балджи, передает ТАСС.



По его словам, ДТП произошло в субботу 7 ноября в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе Ван - Озальп вскоре после дождя. "По предварительным данным, в аварии погибли девять наших граждан, из которых пятеро - женщины. Еще пять человек получили травмы и были госпитализированы", - сказал он.



Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.-0-