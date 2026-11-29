29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Турции упал беспилотник, который был определен как дрон-камикадзе украинского производства. Об этом сообщает агентство IHA.
"Дрон упал около 1.30 29 ноября по местному времени (совпадает с минским) в деревне Кепрюбашы в провинции в Ризе на северо-востоке страны. В ходе проверки установлено, что объект является украинским дроном-камикадзе FP-1 компании Fire Point", - говорится в сообщении.
Местные жители деревни Кепрюбашы рассказывали, что в результате взрыва в четырех домах разбились окна.
Власти провинции сообщили, что жертв не зафиксировано.-0-
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29 ноября 2026, 19:50
В Турции упал беспилотник украинского производства
Фото Anka
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