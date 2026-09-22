22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В западной турецкой провинции Маниса неизвестный открыл огонь возле школы. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Инцидент произошел около восьми утра по местному времени. Целью нападения стали готовившиеся к занятиям ученики. По данным местных властей, в результате стрельбы один ученик погиб, четверо получили ранения.
В район учебного учреждения оперативно были направлены многочисленные подразделения спецназа, полиции и медицинской помощи. Проводится операция по задержанию нападавшего.-0-
В мире
22 сентября 2026, 09:41
В Турции неизвестный открыл огонь перед школой: четыре ученика ранены, один погиб
Фото ahaber.com.tr
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Киев подрывает защиту собственных граждан. МИД о денонсации Украиной договора о радиационной безопасности
"Красота - это не только внешность, но и чистота души". Как белоруска готовится к престижному конкурсу Miss Global
"Нет вопросов, которые бы остались без ответов". Жители Гомельской области о диалоге с местными властями
С нами интереснее