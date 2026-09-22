В Турции неизвестный открыл огонь перед школой: четыре ученика ранены, один погиб

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В западной турецкой провинции Маниса неизвестный открыл огонь возле школы. Об этом сообщает телеканал A Haber.



Инцидент произошел около восьми утра по местному времени. Целью нападения стали готовившиеся к занятиям ученики. По данным местных властей, в результате стрельбы один ученик погиб, четверо получили ранения.



В район учебного учреждения оперативно были направлены многочисленные подразделения спецназа, полиции и медицинской помощи. Проводится операция по задержанию нападавшего.-0-