2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антимонопольное ведомство Турции начало расследование в отношении компании Google из-за нарушений конкуренции в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет TRT Haber.
В ведомстве заявили об опасениях в связи с тем, что созданные на основе ИИ материалы, которые предоставляет Google, могут сокращать трафик и доходы местных издателей.
В поле зрения регулятора попали входящие в компании структуры Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC и местная Google Advertising and Marketing Ltd.
Пока проводится расследование, ведомство временно запретило Google принудительно включать контент новостных сайтов в свои ИИ-обзоры.-0-
В мире
02 ноября 2026, 16:29
В Турции начали расследование против Google из-за злоупотребления технологиями ИИ
Фото TRT Haber
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