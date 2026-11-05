В Турции автобус с туристами попал в ДТП: есть пострадавшие

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 16 иностранных туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в турецкой провинции Аксарай, сообщает телеканал ⁠NTV Haber.



Все пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что двое получили серьезные травмы. По предварительной информации, водитель потерял управление. Причина устанавливается.



Авария произошла около 8.00 по местному времени. В транспортном средстве находились путешественники из Бразилии, Коста-Рики и Тайваня.



На место происшествия прибыли полиция, сотрудники медицинской службы и Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Ведется расследование.-0-