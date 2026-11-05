5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 16 иностранных туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в турецкой провинции Аксарай, сообщает телеканал NTV Haber.
Все пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что двое получили серьезные травмы. По предварительной информации, водитель потерял управление. Причина устанавливается.
Авария произошла около 8.00 по местному времени. В транспортном средстве находились путешественники из Бразилии, Коста-Рики и Тайваня.
На место происшествия прибыли полиция, сотрудники медицинской службы и Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Ведется расследование.-0-
В мире
05 ноября 2026, 13:36
В Турции автобус с туристами попал в ДТП: есть пострадавшие
Скриншот видео İhlas Haber Ajansı
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