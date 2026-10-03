В центре Вильнюса прошла акция против массовой иммиграции

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Вильнюса, на проспекте Гедиминаса, состоялась акция против массовой иммиграции. Об этом сообщают литовские СМИ.



Около 300 человек собрались на митинг на площади Винцаса Кудирки, который был организован партией "Национальное объединение" во главе с депутатом Сейма Литвы Витаутасом Синицей.



Участники акции требовали сократить миграционные квоты, ужесточить депортацию иностранцев с судимостями и закрыть зарубежные центры по найму работников.



Витаутас Синица во время своего выступления заявил, что при сохранении текущих темпов миграции литовцы "перестанут узнавать свою страну", а также призвал сделать приоритетом интересы местных жителей.-0-