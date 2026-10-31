В центре Варшавы из-за беспорядков перекрыли движение транспорта

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Особенно сложная ситуация сложилась в районе аллеи Шуха, где находятся конституционный суд, несколько министерств, в том числе иностранных дел.
У самого здания суда продолжает стоять достаточно агрессивная толпа, некоторые находятся в явно нетрезвом состоянии.
Также к зданию суда продолжают прибывать политики, в частности оппозиционной партии Право и справедливость, коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация, праворадикальной партии Конфедерация польской короны.-0-
Фото из соцсетей, скриншот видео из соцсети Х / Paweł Rybicki