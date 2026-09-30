В центре Мадрида протестующие против жилищного кризиса разбили около 500 палаток

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 палаток разбито в центре испанской столицы в рамках акции против продолжающегося в стране жилищного кризиса. Об этом сообщило испанское информагентство EFE.





На площади Пуэрта-дель-Соль в палаточном лагере остаются в общей сложности около 1 тыс. человек. Люди стали устанавливать палатки после прошедшей в Мадриде на прошлой неделе многотысячной манифестации.

Поводом для новой волны протестов стало резонансное выселение 87-летней пенсионерки, проживавшей в своей квартире 71 год. Женщине дали всего один час на сборы, а после ее вынесли из дома на носилках, так как она не может передвигаться самостоятельно.Вслед за Мадридом аналогичные акции были организованы и в других городах Испании. Газета El Mundo 30 сентября сообщила, что активисты разбили палатки на площади Каталонии в испанской Барселоне.Участники акций протеста требуют принятия эффективных мер для сдерживания жилищного кризиса. Они возмущены нехваткой социального жилья и отсутствием защиты для уязвимых групп населения.За последние годы цены на жилье в Мадриде и Барселоне резко выросли. Крупные компании и инвестиционные фонды все чаще выкупают дома, чтобы сдавать их по завышенным ставкам. Судебные процедуры выселения проходят в ускоренном порядке и часто без учета реальных возможностей арендаторов.-0-