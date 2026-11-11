В центре Мадрида прошла массовая манифестация

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 120 тыс. человек собрались на манифестацию в одном из центральных районов столицы Испании в рамках всеобщей забастовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство правительства в автономном сообществе Мадрид.
Митинг начался недалеко от железнодорожного вокзала Мадрида. Один из лозунгов акции - "Зарплаты. Жилье. Цены". Аналогичные манифестации запланированы и в других городах страны. Забастовка проходит за две с половиной недели до досрочных всеобщих выборов, которые намечены на 29 ноября, отмечается в публикации ТАСС.
О намерении устроить забастовку было объявлено в октябре 2026 года на фоне проведения в стране различных акций протеста из-за жилищного кризиса. Участники стачки с утра 11 ноября начали устраивать пикеты и митинги, а также перекрывать движение по некоторым дорогам. Среди требований - доступное жилье и достойные зарплаты.
По данным профсоюзов, в некоторых случаях во время митингов полиция применяла силу против участников акций. По данным местной прессы, были задержаны около 50 человек.
По версии Профсоюзной конфедерации комиссий рабочих, жилищный вопрос становится одним из главных факторов неравенства. "Мы хотим лучших зарплат, жилищной политики, сильной системы государственных услуг, достойных пенсий", - подчеркнули в организации. В свою очередь во Всеобщем союзе трудящихся заявили о схожих требованиях.-0-