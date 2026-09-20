В Томской области от нападения медведя погибли два человека

Предварительно установлено, что 18 сентября 44-летний работник местной фермы пошел в лес вблизи деревни Север Колпашевского района на поиски потерявшейся с фермы коровы. На следующий день к поискам пропавшего мужчины подключился 46-летний односельчанин. Тела обоих погибших были обнаружены сегодня в лесу местными жителями.
Агрессивный медведь ликвидирован. В СК призвали жителей и гостей региона проявить максимальную осторожность и воздержаться от походов в лес в период сезонной активности хищников.
Всего с начала года жертвами нападений медведей в России стали 14 человек. А выходы медведей к населенным пунктам в этом году были отмечены в 41 регионе страны. Наиболее сложная ситуация сложилась в Восточной Сибири, где дикие животные подходили к школам, воинским частям и пытались проникнуть в жилые дома.-0-