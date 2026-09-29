В Техасе объявлено чрезвычайное положение в связи с высокими ценами на дизтопливо 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил чрезвычайное положение в масштабах штата из-за стремительного роста цен на дизельное топливо. Об этом пишет журнал Newsweek.



Губернатор-республиканец также разрешил использовать окрашенное дизельное топливо на дорогах американского штата Техас в попытке снизить затраты для водителей. Обычно использование более дешевого окрашенного дизельного топлива на дорогах запрещено. Но указ губернатора приостанавливает на 30 дней действие государственных ограничений в отношении этого топлива и связанных с ними штрафов.



Также снимаются некоторые ограничения на использование окрашенного дизельного топлива для коммерческих перевозок.



"Техасское сельское хозяйство и грузоперевозки работают на дизельном топливе. Рекордные цены ставят под угрозу обе отрасли и повышают затраты для каждой техасской семьи. Фермеры и водители грузовиков теперь могут использовать окрашенное дизельное топливо на дорогах Техаса", - заявил Эбботт.



Чрезвычайное положение будет действовать в штате 30 дней, этот срок может быть продлен.



В течение последней недели в соцсетях сообщалось о нехватке топлива на заправках в Калифорнии, Флориде и Техасе, отмечает Newsweek.



Окрашенное дизельное топливо освобождено от федеральных акцизных налогов и обычно предназначается только для использования вне дорог общего пользования, например в строительной технике. Такое топливо специально окрашивают, чтобы его было легко идентифицировать. В обычных обстоятельствах, если сотрудники правоохранительных органов поймают водителя, использующего окрашенное дизельное топливо в транспортном средстве, ему могут грозить крупные штрафы. Дизтопливо, окрашенное в красный цвет, является наиболее распространенным, поскольку используется для внедорожной техники, машин и оборудования, а также для отопления домов. Дизтопливо, окрашенное в синий цвет, используется только для транспортных средств и оборудования правительства США.-0-