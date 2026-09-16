В Судане более 60 человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты 

16 сентября, Минск /БЕЛТА - СИНЬХУА/. По меньшей мере 63 человека погибли в результате обрушения золотодобывающей шахты в суданском штате Западный Кордофан.



Трагедия произошла 15 сентября на шахте Аль-Зараа, что находится недалеко от города Эль-Нахуд. Порода внезапно пошла вниз, заваливая проходы один за другим.



Работа по спасению не прекращалась всю ночь. Выжившие старатели и волонтеры вручную разбирали завалы, используя те же примитивные инструменты, которыми добывали золото. На месте катастрофы критически не хватает тяжелой техники для расчистки камней и грунта, что сильно осложняет поиск людей.



Точное количество остающихся под землей работников определить невозможно, так как учет спускавшихся в шахту на руднике не велся.-0-