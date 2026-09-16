16 сентября, Минск /БЕЛТА - СИНЬХУА/. По меньшей мере 63 человека погибли в результате обрушения золотодобывающей шахты в суданском штате Западный Кордофан.
Трагедия произошла 15 сентября на шахте Аль-Зараа, что находится недалеко от города Эль-Нахуд. Порода внезапно пошла вниз, заваливая проходы один за другим.
Работа по спасению не прекращалась всю ночь. Выжившие старатели и волонтеры вручную разбирали завалы, используя те же примитивные инструменты, которыми добывали золото. На месте катастрофы критически не хватает тяжелой техники для расчистки камней и грунта, что сильно осложняет поиск людей.
Точное количество остающихся под землей работников определить невозможно, так как учет спускавшихся в шахту на руднике не велся.-0-
В мире
16 сентября 2026, 13:59
В Судане более 60 человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты
Фото AFP
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Хренин на Сяншаньском форуме озвучил предложения по нормализации ситуации в сфере международной безопасности
Президент Зимбабве: у нас работает сельхозтехника из разных стран, но белорусская однозначно доминирует
Контрольные органы Беларуси и Вьетнама планируют подписать актуализированный меморандум о взаимопонимании
С нами интереснее