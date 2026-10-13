В странах Балтии за сентябрь средняя цена на электроэнергию выросла на треть





Так, в Эстонии средняя биржевая цена электроэнергии в сентябре составила 7,5 цента за киловатт-час без НДС - на 27% больше, чем в августе. При этом в Латвии и Литве средняя цена в сентябре достигла примерно 10,8 цента за киловатт-час - на 36% больше, чем в августе.





Отмечается, что рост стоимости электроэнергии был связан со снижением выработки солнечных электростанций, ремонтом энергосетей, ростом потребления и подорожанием газа в Европе.





"Рост цен в странах Балтии был обусловлен увеличением потребления электроэнергии из-за более прохладной погоды. Одновременно выросла выработка ветровых и гидроэлектростанций, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение производства солнечной энергии из-за сезонного сокращения светового дня", - указали в компании Augstsprieguma tīkls (AST), которая является оператором системы электропередачи высокого напряжения в Латвии.-0-

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве за сентябрь нынешнего года выросла примерно на треть. Об этом пишет Baltnews.