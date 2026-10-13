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В странах Балтии за сентябрь средняя цена на электроэнергию выросла на треть

Опубликовано:

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В мире
13 октября 2026, 13:00

В странах Балтии за сентябрь средняя цена на электроэнергию выросла на треть

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве за сентябрь нынешнего года выросла примерно на треть. Об этом пишет Baltnews.

Так, в Эстонии средняя биржевая цена электроэнергии в сентябре составила 7,5 цента за киловатт-час без НДС - на 27% больше, чем в августе. При этом в Латвии и Литве средняя цена в сентябре достигла примерно 10,8 цента за киловатт-час - на 36% больше, чем в августе.

Отмечается, что рост стоимости электроэнергии был связан со снижением выработки солнечных электростанций, ремонтом энергосетей, ростом потребления и подорожанием газа в Европе.

"Рост цен в странах Балтии был обусловлен увеличением потребления электроэнергии из-за более прохладной погоды. Одновременно выросла выработка ветровых и гидроэлектростанций, однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение производства солнечной энергии из-за сезонного сокращения светового дня", - указали в компании Augstsprieguma tīkls (AST), которая является оператором системы электропередачи высокого напряжения в Латвии.-0-
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