В столице Хорватии десятки тысяч человек вышли на митинг против задержек с очисткой отходов

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки тысяч человек вышли на центральную площадь Загреба, столицы Хорватии, протестуя против бездействия властей в вопросе очистки территории в регионе Лика от более чем 30 тыс. т отходов. Об этом сообщает агентство Reuters.



В прошлом году власти обнаружили недалеко от города Госпич от 34 тыс. до 37 тыс. т отходов. Большая часть из них была импортирована из Италии в 2023 и 2024 годах. Экологи заявляют, что среди отходов могут находиться медицинские и промышленные материалы. Правительство Хорватии пообещало очистить территорию, однако экологические организации считают, что работы продвигаются слишком медленно.



Акция стала одной из крупнейших в Хорватии за последние несколько лет. Протестующие считают, что отходы загрязняют воздух, почву и воду и создают угрозу для здоровья людей.-0-