23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поиск львицы в районе Сарыер не принес результатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти провинции Стамбул.

"В ходе поисковых работ в регионе территория обследовалась с воздуха с помощью дронов, оснащенных тепловизионными камерами, и с земли группами специалистов. Также раскладывались приманки, использовались фотоловушки с датчиками движения. Однако в ходе полевых работ конкретных доказательств присутствия львицы обнаружено не было", - говорится в заявлении.





В нем также отмечается, что анализ видеозаписей, на которых, как утверждалось, была запечатлена львица, показал, что "животное не относится к семейству львов или другому крупному виду кошачьих".





Ранее сообщалось, что местный житель позвонил в воскресенье в экстренную службу 112 и сообщил об увиденной вблизи жилого квартала Ускумрукей львице. На поиски дикого животного были направлены подразделения жандармерии, муниципальных служб, военного спецназа. Всего в поисковых работах было задействовано более 70 человек.-0-