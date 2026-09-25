В ста городах Германии прошли протесты школьников против воинской повинности





По данным полиции, в берлинском районе Веддинг в демонстрации приняли участие 2,4 тыс. человек, во Франкфурте - 180, в Штутгарте - 200, в Нюрнберге - 400, в Мюнхене - 700. В Гамбурге несколько сотен человек также собрались возле главного вокзала.





Представительница движения инициативы "Школьная забастовка против призыва" Бела Брайтнер заявила, что федеральное правительство серьезно настроено на постепенное возвращение воинской повинности. "Результаты опросов показали, что молодые люди не хотят вступать в Бундесвер", - отметила она.





С 1 января в Германии вступили в силу новые правила, которые обязывают молодых людей после достижения 18 лет проходить медицинское освидетельствование, заполнять анкеты и восстанавливают систему воинского учета. При этом набор в армию пока проходит на добровольной основе, но в случае дефицита кадров правительство может инициировать так называемый призыв по потребности.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 45 тыс. школьников в 100 городах Германии приняли участие в акциях протеста, прошедших против возможного восстановления обязательной воинской повинности. Об этом сообщает портал Tagesschau.