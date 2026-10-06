Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 6 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:03 На Солнце впервые с начала сентября произошла сильная вспышка Калейдоскоп
00:55 В США заявили об уничтожении 13 торговых судов с возобновления блокады Ирана В мире
00:46 Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра Луку Никулеску В мире
00:39 Пассажир рейса из Германии в Египет вызвал коллапс в аэропорту Штутгарта сообщением о бомбе В мире
00:28 СМИ: угроза взрыва на борту самолета AJet в Турции оказалась ложной В мире
00:16 ВМС коалиции провели военную операцию против хуситов в йеменской Эль-Ходейде В мире
00:03 В ДР Конго при столкновении двух судов погибли 30 человек В мире
05.10.26
05.10.26 23:45 Хуситы заявили об ударах ракетами и БПЛА по аэропорту Эр-Рияда В мире
05.10.26 23:16 В Брестской области за неделю к ответственности за нарушение ПДД привлечены 390 пешеходов Регионы
05.10.26 22:47 Спасатели ликвидировали загорание соломы в Петриковском районе Происшествия
05.10.26 22:18 На борту самолета турецких авиалиний AJet нашли записку о бомбе В мире
05.10.26 22:00 Столичное "Динамо" в серии буллитов дома уступило "Торпедо" Спорт
05.10.26 21:55 Пневмонии и тромбы в сердце. Какие последствия возможны, если перенести вирусную инфекцию на ногах Общество
05.10.26 21:51 На протестах школьников во Франции пострадали не менее 190 учеников В мире
05.10.26 21:44 Хоккеисты "Авиатора" впервые обыграли "Шахтер" в экстралиге Спорт
05.10.26 21:41 ITEC: как программа индийского техсотрудничества способствует образовательным контактам с Беларусью Общество
05.10.26 21:22 Минобороны Польши заявило об увеличении численности войск на востоке страны В мире
05.10.26 21:11 Киприоты одержали первую победу в Лиге наций УЕФА Спорт
05.10.26 20:53 Мир столкнулся с колоссальным дефицитом СПГ - The Economist В мире
05.10.26 20:34 Пожар вспыхнул на единственном французском атомном авианосце "Шарль де Голль" В мире
05.10.26 20:12 Первая в сезоне шайба Паливко не помогла "Металлургу" обыграть "Адмирал" в КХЛ Спорт
05.10.26 20:10 В Беларуси можно бесплатно сделать оценку квартиры через онлайн-сервис. Как он работает? Общество
05.10.26 19:50 Почти 80% объектов для зимовки животных уже подготовили в АПК Гомельской области Регионы
05.10.26 19:49 Товарооборот Беларуси и Мозамбика вырос почти в 16 раз за семь месяцев Экономика
05.10.26 19:39 Без температуры под 40. Врач назвала особенности течения ОРВИ у пожилых Общество
05.10.26 19:32 Получить помощь, заказать дрова и узнать о рубках: в белорусских лесах устанавливают спецзнаки Общество
05.10.26 19:22 В Гомельской области готовы к закладке почти 60 новых силосно-сенажных траншей Регионы
05.10.26 19:22 В Минске на ул.Карастояновой устраняют повреждение газопровода Регионы
05.10.26 19:00 Президент НОК в Азербайджане: сейчас особенно важно сохранять и укреплять связи между спортивными ведомствами Спорт
05.10.26 18:53 Лукашенко одобрил проекты двух международных договоров по линии СНГ Президент
Все новости
Все новости

В США заявили об уничтожении 13 торговых судов с возобновления блокады Ирана

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
06 октября 2026, 00:55

В США заявили об уничтожении 13 торговых судов с возобновления блокады Ирана

Фото из архива U.S. Navy / Getty Images
Фото из архива U.S. Navy / Getty Images
Фото из архива U.S. Navy / Getty Images
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные с середины июля уничтожили 13 торговых судов, которые якобы пытались нарушить морскую блокаду Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM).

"За прошедшие 12 недель CENTCOM уничтожил 13 коммерческих судов, которые нарушали блокаду или были частью теневой сети КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части иранских ВС - прим. БЕЛТА)", - говорится в сообщении командования в X.

Помимо этого, с возобновления блокады американские военные перенаправили 130 коммерческих судов и еще 3 вывели из строя.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него до начала конфликта транспортировали примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% сжиженным природным газом.-0-
Теги
Иран США
Новости рубрики В мире
Фото presidency.ro Президент Румынии выдвинул на пост премьер-министра Луку Никулеску
Фото Unsplash Пассажир рейса из Германии в Египет вызвал коллапс в аэропорту Штутгарта сообщением о бомбе
Фото из архива СМИ: угроза взрыва на борту самолета AJet в Турции оказалась ложной
Фото из архива ВМС коалиции провели военную операцию против хуситов в йеменской Эль-Ходейде
Фото из архива В ДР Конго при столкновении двух судов погибли 30 человек
Фото Рixabay Хуситы заявили об ударах ракетами и БПЛА по аэропорту Эр-Рияда
  • Главная
  • В США заявили об уничтожении 13 торговых судов с возобновления блокады Ирана
    • Главное
    Лукашенко: Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским Банком ПСБ
    Лукашенко одобрил проекты двух международных договоров по линии СНГ
    Крутой рассказал, на чем Лукашенко сосредоточит внимание в экономике до конца года 
    Ставка на свое: до 80% медпрепаратов в отечественной кардиологии - белорусские
    Топ-новости
    Лукашенко заявил о "паломничестве" белорусов в Москву и поддержал строительство высокоскоростной магистрали
    Глава российского Банка ПСБ заявил о заинтересованности развивать сотрудничество с Беларусью
    Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на Контртеррористическом форуме 
    Поликлиники и центры иммунопрофилактики. Где привиться против гриппа бесплатно
    Внешнеторговый оборот товаров Беларуси в январе-августе превысил $68 млрд
    Президент НОК в Азербайджане: сейчас особенно важно сохранять и укреплять связи между спортивными ведомствами
    ITEC: как программа индийского техсотрудничества способствует образовательным контактам с Беларусью
    В Минске на ул.Карастояновой устраняют повреждение газопровода
    "Любая грандиозная идея начинается с наброска". Как в БНТУ готовят будущих архитекторов страны
    Гиперболическое дисконтирование: почему дешевые станки с ЧПУ обходятся заводам дороже премиальных
    Для чего в Беларуси нужна единая система гражданской защиты, рассказали в МЧС
    Порядок определения стоимости госстройэкспертизы меняется в Беларуси с 4 января
    Банк развития и Минфин Судана подписали кредитное соглашение о финансировании поставок белорусской продукции 
    Почти 40 профилакториев для телят построили в Брестской области в этом году
    Акция "Молодежь за безопасность" стартовала в Беларуси
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.