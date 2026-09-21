В США заявили о подготовке основы для встречи Трампа и Си Цзиньпина

"Мы занимаемся подготовкой основы, чтобы, когда председатель Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон в четверг, президент Трамп и председатель Си Цзиньпин могли провести успешный саммит", - сказал Джеймисон Грир в общении с журналистами по итогам консультаций в Нью-Йорке.
Он добавил, что деятельность учрежденного двустороннего Совета по торговле будет направлена на определение категорий товаров, которыми Вашингтон и Пекин могли бы торговать на взаимовыгодных условиях.
"Мы ожидаем, что со стороны Китая это будет потребительская продукция, низкотехнологичные товары, а с американской стороны - энергоносители, сельскохозяйственная продукция, потенциально медицинское оборудование и подобные вещи", - отметил торговый представитель США.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 24 сентября в Белом доме. Как сообщает Bloomberg, это будет первый государственный визит китайского лидера в Вашингтон за более чем десять лет.-0-