В США заявили о подготовке основы для встречи Трампа и Си Цзиньпина





"Мы занимаемся подготовкой основы, чтобы, когда председатель Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон в четверг, президент Трамп и председатель Си Цзиньпин могли провести успешный саммит", - сказал Джеймисон Грир в общении с журналистами по итогам консультаций в Нью-Йорке.





Он добавил, что деятельность учрежденного двустороннего Совета по торговле будет направлена на определение категорий товаров, которыми Вашингтон и Пекин могли бы торговать на взаимовыгодных условиях.





"Мы ожидаем, что со стороны Китая это будет потребительская продукция, низкотехнологичные товары, а с американской стороны - энергоносители, сельскохозяйственная продукция, потенциально медицинское оборудование и подобные вещи", - отметил торговый представитель США.





Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 24 сентября в Белом доме. Как сообщает Bloomberg, это будет первый государственный визит китайского лидера в Вашингтон за более чем десять лет.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры между представителями США и Китая 20 сентября были направлены на подготовку основы для успешного проведения саммита в Вашингтоне между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеймисон Грир, сообщает ТАСС.