14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США обладают орбитальным оружием для контроля космического пространства. Об этом заявил министр военно-воздушных сил (ВВС) Трой Менк, сообщает издание Defense One.
"Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему Соединенные Штаты теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников", - сказал Менк.
При этом он отказался привести подробности о технических характеристиках или типах вооружений, которыми обладают Соединенные Штаты.-0-
В мире
14 сентября 2026, 22:32
В США заявили о наличии орбитального оружия для контроля над космосом
Фото Unsplash
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