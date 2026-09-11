В США выпустили монету в память о жертвах терактов 11 сентября 

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монетный двор США объявил о выпуске монеты номиналом 50 центов, приуроченной к 25-й годовщине событий 11 сентября 2001 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.



"Мы чтим память погибших и мужество тех, кто рисковал жизнью, чтобы спасти своих сограждан. Спустя четверть века наше обещание жертвам и их семьям остается неизменным: мы никогда не забудем", - сказал министр финансов Скотт Бессент.



Памятные монеты отчеканены в Филадельфии (штат Пенсильвания). На лицевой стороне изображена крупным планом Статуя Свободы, дата "9-11-01", обведенная по кругу фразой "Никогда не забудем", а также размещены надписи: United States of America, In God we trust и 1776-2026.



Приобрести памятные монеты можно будет в упаковках по 20 или по 100 штук, за $40 и $100 соответственно.



11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий - в здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.-0-