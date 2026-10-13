В США выпустили экстренное распоряжение из-за ситуации в энергосистеме 13 штатов

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики США выпустило экстренное распоряжение о принятии мер по предотвращению отключений электроэнергии в 13 штатах и округе Колумбия. Об этом сообщает ТАСС.





Меры принимаются из-за угрозы дефицита электроэнергии во время повышенного спроса в холодный сезон и плановых отключений генераторов и линий электропередачи для осеннего техобслуживания.





В заявлении ведомства указывается, что оператору энергосистемы PJM Interconnection предписано задействовать определенные энергоблоки и обеспечивать их функционирование для поддержания надежности энергоснабжения, а также при необходимости привлекать резервные мощности для генерации электроэнергии.





Распоряжение охватывает штаты Вирджиния, Делавэр, Западная Вирджиния, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси, а также столичный округ Колумбия.-0-