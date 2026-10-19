19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд во Флориде выдал ордер на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщает NBC News.
В мае этого года американские власти предъявили обвинения одному из лидеров Кубинской революции, генералу армии Раулю Кастро. Ему вменяются обвинения в убийстве по четырем пунктам, два пункта об уничтожении самолета и сговор с целью убийства граждан США. Ответчиками по делу указаны еще пять человек.
Дело, как сообщал источник, может быть связано с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета базировавшейся в Майами эмигрантской организации "Братья приходят на помощь". В 2026 году прокуратура Флориды возобновила расследование этого дела.
Кубинский президент Мигель Диас-Канель тогда написал в социальной сети X, что речь идет о "не имеющей никаких правовых оснований политической акции. Ее цель - лишь наполнить досье, которое они фабрикуют, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы".-0-
В мире
19 октября 2026, 18:49
В США выдали ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро
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