В США выдали ордер на арест бывшего лидера Кубы Рауля Кастро

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд во Флориде выдал ордер на арест 95-летнего бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Об этом сообщает NBC News.



В мае этого года американские власти предъявили обвинения одному из лидеров Кубинской революции, генералу армии Раулю Кастро. Ему вменяются обвинения в убийстве по четырем пунктам, два пункта об уничтожении самолета и сговор с целью убийства граждан США. Ответчиками по делу указаны еще пять человек.



Дело, как сообщал источник, может быть связано с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета базировавшейся в Майами эмигрантской организации "Братья приходят на помощь". В 2026 году прокуратура Флориды возобновила расследование этого дела.



Кубинский президент Мигель Диас-Канель тогда написал в социальной сети X, что речь идет о "не имеющей никаких правовых оснований политической акции. Ее цель - лишь наполнить досье, которое они фабрикуют, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы".-0-