16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Сената Конгресса США по ассигнованиям впервые за несколько десятилетий представил обозначение новой авиационной ядерной бомбы B94. Об этом сообщил изучивший документы к проекту американского бюджета на 2027 финансовый год портал The War Zone, информирует ТАСС.
Согласно опубликованным данным, на программу B94 предлагается выделить $77,108 млн. При этом в документах не приводится подробностей о характеристиках или назначении нового боеприпаса.
Как указывает портал, под обозначением B94 может скрываться разрабатываемая в США ядерная авиабомба Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A). Она предназначена для поражения укрепленных и глубоко расположенных подземных объектов. Официального подтверждения связи двух программ пока нет.
Предыдущей американской ядерной авиабомбой, получившей принципиально новое обозначение, была B90. Ее разработка прекратилась в сентябре 1991 года на фоне сокращения ядерных вооружений после окончания холодной войны.-0-
В мире
16 ноября 2026, 21:13
В США впервые за десятилетия появилось обозначение новой ядерной авиабомбы - СМИ
Фото AP Photo
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