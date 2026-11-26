26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный шторм обрушился на восточное побережье США в День благодарения, вызвав массовые перебои в авиасообщении и электроснабжении. Об этом сообщает газета The New York Times.



По данным сервиса отслеживания авиарейсов FlightAware, к утру 26 ноября более 1 тыс. внутренних и международных рейсов были задержаны, еще около 400 отменены.



Проливные дожди и сильный ветер также привели к масштабным отключениям электроэнергии. По данным сервиса PowerOutage, почти 250 тыс. потребителей от Нью-Джерси до Северной Каролины остались без света.



В нескольких прибрежных городах штатов Нью-Джерси и Делавэр зафиксированы наводнения. В отдельных районах Вирджинии объявлено предупреждение об угрозе торнадо. Власти Нью-Джерси, а также Нью-Йорка и ряда прилегающих к нему округов ввели режим чрезвычайного положения.



Из-за непогоды в Нью-Йорке впервые в истории перенесен традиционный парад Macy's в честь Дня благодарения. Мероприятие состоится 28 ноября. По прогнозам метеорологов, порывы ветра в регионе могут достигать 105 км/ч, а количество осадков в Нью-Йорке может превысить рекордный для этого праздничного дня показатель, установленный в 2006 году.-0-