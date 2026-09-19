В США цены на дизельное топливо достигли рекордных $6,49 за галлон

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя стоимость дизельного топлива в США установила очередной рекорд, достигнув $6,49 за галлон (3,79 л). Об этом свидетельствуют данные американской автомобильной ассоциации (AAA), сообщает ТАСС.





Согласно ее информации, год назад галлон дизеля обходился потребителям в $3,7, теперь его стоимость выросла до $6,49, при этом неделю назад средняя цена находилась на отметке $6,17.





Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что руководитель одной из крупнейших американских нефтяных компаний Chevron предупредил о наступлении мирового топливного кризиса на фоне конфликта на Ближнем Востоке.-0-