В США строят завод по разведению стерильных мух для борьбы с паразитами

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США строят в Техасе завод для массового разведения стерильных мух, которых будут выпускать для борьбы с паразитами, поражающими крупный рогатый скот. Стоимость контракта составляет $610 млн, сообщает Reuters.



Речь идет об американской мясной мухе. Это паразит, личинки которого питается живыми тканями. Без лечения животные погибают. Одна стерильная муха может отложить до 3 тыс. яиц. "Это позволит контролировать распространение вредителя, поскольку стерильные самцы спариваются с дикими самками, из яиц которых затем не вылупляются личинки", - говорится в материале.



Завод в штате Техас планируют запустить весной 2027 года. Пока в США нет действующих предприятий по выращиванию таких стерильных мух, страна зависит от поставок из других стран - Панамы и Мексики. Эти государства совместно выпускают около 150 млн насекомых в неделю.



Как пишет Reuters, паразит уже распространился по большей части Мексики, подтверждено около 51 тыс. случаев заболевания животных. В Соединенных Штатах на сегодняшний день зарегистрировано 120 случаев.-0-