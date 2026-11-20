20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании American Airlines со 120 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Финикса в штате Аризона в США после того, как экипаж другого лайнера заметил пламя из его двигателя, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24 и радиопереговоров пилотов с диспетчерами.
"American 3230, вылетавший за вами борт SkyWest сообщил, что видел пламя, вырывающееся из одного из ваших двигателей, и, возможно, у вас что-то вытекает", - сообщил диспетчер экипажу сразу после взлета.
В ответ пилот доложил о неполадках в гидравлической системе, несколько раз передал сигнал бедствия и запросил возвращение в международный аэропорт Финикс. По словам командира воздушного судна, на борту находились 120 человек и около 8,6 т топлива.
Согласно полетным данным, инцидент произошел с рейсом AA3230, который выполнял самолет Airbus A319. Сделав разворот к востоку от Финикса, лайнер благополучно приземлился в аэропорту вылета.-0-