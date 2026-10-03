3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Береговая охрана США сообщила, что рано утром 3 октября начала поиски пропавшего самолета Gulfstream с шестью людьми на борту у острова Нантакет в штате Массачусетс. Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что самолет потерял связь с диспетчерами, когда летел с территории Бермудских островов в Бостон. Воздушное судно осуществляло медицинскую эвакуацию с Бермудских островов.
Поиски пропавшего самолета ведутся с моря и с воздуха.
Аудиозапись, полученная телеканалом NBC News, содержала просьбу к судам внимательно следить за любыми признаками "возможного присутствия самолета в воде".-0-
В мире
03 октября 2026, 19:44
В США самолет с шестью людьми на борту пропал с радаров
Фото 1news.az
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