В США самолет с шестью людьми на борту пропал с радаров

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Береговая охрана США сообщила, что рано утром 3 октября начала поиски пропавшего самолета Gulfstream с шестью людьми на борту у острова Нантакет в штате Массачусетс. Об этом сообщает NBC News.



Отмечается, что самолет потерял связь с диспетчерами, когда летел с территории Бермудских островов в Бостон. Воздушное судно осуществляло медицинскую эвакуацию с Бермудских островов.



Поиски пропавшего самолета ведутся с моря и с воздуха.



Аудиозапись, полученная телеканалом NBC News, содержала просьбу к судам внимательно следить за любыми признаками "возможного присутствия самолета в воде".-0-