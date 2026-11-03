В США проходят промежуточные выборы в Конгресс





Американцы переизберут всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов из 100. Кроме того, проходят выборы губернаторов в 36 штатах.





Голосование американцев определит баланс политических сил на последние два года правления президента Дональда Трампа. Сейчас обе палаты Конгресса контролирует Республиканская партия. Демократам для достижения необходимого большинства нужно увеличить свое представительство всего на четыре места. В Сенате же им нужно заполучить сразу несколько мест, которые традиционно считаются республиканскими.





По всей стране будут работать около 80 тыс. избирательных участков. Первой традиционно проголосовала небольшая деревушка Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир), где проживают несколько человек. Последними проголосуют жители поселка Адак на Алеутских островах.





Первые результаты поступят уже ранним утром 4 ноября. Ориентиры о новом составе Палаты представителей появятся по итогам выборов в Вирджинии и Флориде. Судьба Сената прояснится по итогам голосования в Огайо и Техасе. На Аляске из-за системы ранжированного голосования итоги могут быть известны лишь через несколько недель.





Если республиканцам удастся удержать обе палаты, Трамп продолжит реализацию своей повестки без существенных законодательных ограничений вплоть до 2028 года. Итоги голосования во многом предопределят стартовые позиции кандидатов в президентской гонке 2028 года, в которой сам Трамп участвовать не сможет. Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промежуточные выборы в Конгресс проходят сегодня в США. Об этом сообщает ТАСС.