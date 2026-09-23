23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные подтвердили, что истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от американской и натовской авиабазы в Германии, пилоту пришлось катапультироваться. Об этом сообщает информагентство Associated Press (AP).
В заявлении американской авиабазы Шпангдалем говорится, что пилот получил травмы и находится на лечении. Также сообщается, что истребитель F-16 Fighting Falcon разбился 22 сентября около 14.30 по местному времени, причины крушения расследуются.
Ранее местные власти немецкого округа, в котором расположена авиабаза Шпангдалем, информировали, что на место происшествия прибыли пожарные и аварийно-спасательные службы.
На американской авиабазе Шпангдалем на западе Германии базируется эскадрилья истребителей F-16. Там размещено около 20 самолетов F-16 из состава 480-й истребительной эскадрильи 52-го истребительного крыла ВВС США. Эскадрилья поддерживает миссии ВВС США и НАТО по всему миру. Как пишет AP, на базе работает около 5 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников. Военно-воздушные силы США присутствуют в Шпангдалеме с середины 1950-х годов. Наряду с базой Рамштайн, расположенной недалеко от Кайзерслаутерна на юго-западе Германии, авиабаза Шпангдалем считается одним из важнейших аэродромов для американских вооруженных сил в регионе.-0-
В мире
23 сентября 2026, 09:57
В США подтвердили крушение истребителя F-16 вблизи авиабазы в Германии, пилот получил травмы
Скриншот dpaVideo
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