27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,9 тыс. авиарейсов были задержаны или отменены в США 26 ноября из-за обрушившегося на восток страны шторма. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные портала FlightAware.

По сведениям портала, 26 ноября в Соединенных Штатах были задержаны 2462 рейса, еще 459 - отменены. Шторм пришелся на День благодарения - один из самых загруженных в США дней для авиапассажирских перевозок.





Накануне в Нью-Йорке, а также штате Нью-Джерси объявили режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых ливней и сильного ветра.-0-