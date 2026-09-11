В США изъяли более 900 кг метамфетамина, спрятанного в капусте 

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Мак-Аллен (штат Техас) было обнаружено и изъято более 900 кг мощного синтетического психостимулятора метамфетамина. Об этом Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) сообщило в соцсети Х.



"Сотрудники отделения DEA в городе Мак-Аллен (долина Рио-Гранде) изъяли более 2 тыс. фунтов (0,91 т) метамфетамина, спрятанного в партии капусты", - говорится в сообщении ведомства.



Наркотики изъяли в рамках расследования, которое проводилось совместно с Управлением расследований внутренней безопасности, ФБР, Таможенной и пограничной службой США, пограничным патрулем и Департаментом общественной безопасности штата Техас.



Ведомство не предоставило дополнительных сведений о том, где был перехвачен груз, куда он направлялся и были ли произведены какие-либо аресты.-0-