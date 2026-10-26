В США готовят военные базы к 90 дням автономной работы

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон готовит американские базы на территории страны к тому, чтобы они могли как минимум 90 дней функционировать в автономном режиме в случае серьезного конфликта, который нарушил бы цепочки поставок и вывел из строя электросети. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.





По его сведениям, программа Пентагона FORTRESS America предполагает, что каждый крупный военный объект на континентальной части США должен будет в течение 90 дней способен работать без внешнего доступа к электроэнергии, воде, топливу и связи. "Мы не хотим зависеть от обычной гражданской муниципальной инфраструктуры в вопросе национальной обороны. Мы просто не можем так. Это недопустимый риск, - сказал телеканалу помощник военного министра по связям с общественностью Шон Парнелл. - Я осознал, что наша позиция по защите страны во многом опиралась на устаревшее предположение, что нас защитят два океана".





Главное опасение военного министерства заключается в зависимости ВС США от гражданских электросетей. Проект FORTRESS America предусматривает использование переносных ядерных реакторов, крупных аккумуляторных систем и микросетей, которые смогут отключать военные объекты от гражданских электросетей, указывает Fox News. Пентагон также считает необходимым создание стратегических запасов боеприпасов, топлива, критически важных минералов, запчастей и медикаментов на случай нарушения международных цепочек поставок. "Следующий конфликт, вероятно, будет вестись на нескольких фронтах. Посмотрите на геополитику, лежащую в основе любой крупной войны. Когда это случится, мировые цепочки поставок будут нарушены", - отметил Парнелл.





Помощник главы Пентагона охарактеризовал программу FORTRESS America как "страховку" для страны, которая гарантирует, что действия ВС США не окажутся под угрозой, даже если масштабная война повредит важную инфраструктуру и подорвет цепочки поставок. телеканал Fox News.-0-



