4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Балтиморе (штат Мэриленд) 12-летняя девочка погибла в перестрелке, которая началась из-за спора о парковочном месте. Об этом сообщает ABC News.
Между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего оба открыли огонь друг по другу. Девочка, которая, предположительно, пришла в парк посмотреть футбольный матч, в тот момент находилась около с парковки.
Кроме того, в результате инцидента пострадала 25-летняя девушка, которая находилась рядом с погибшим подростком. За помощью в медучреждения также обратились двое мужчин.
"Девочка скончалась в больнице. Взрослые получили травмы, не представляющие угрозы для жизни", - сообщили в полиции, уточнив, что открывших огонь мужчин разыскивают.
"Двое взрослых мужчин поссорились, и теперь 12-летней девочки нет. То, что произошло сегодня, - одно из самых отвратительных зрелищ, которые я когда-либо видел в своей жизни", - прокомментировал произошедшее мэр Балтимора Брэндон Скотт.-0-
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04 октября 2026, 19:33
В США 12-летняя девочка погибла в перестрелке из-за парковочного места
Фото AP Photo
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