В США 12-летняя девочка погибла в перестрелке из-за парковочного места

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Балтиморе (штат Мэриленд) 12-летняя девочка погибла в перестрелке, которая началась из-за спора о парковочном месте. Об этом сообщает ABC News.



Между двумя мужчинами произошел конфликт, после чего оба открыли огонь друг по другу. Девочка, которая, предположительно, пришла в парк посмотреть футбольный матч, в тот момент находилась около с парковки.



Кроме того, в результате инцидента пострадала 25-летняя девушка, которая находилась рядом с погибшим подростком. За помощью в медучреждения также обратились двое мужчин.



"Девочка скончалась в больнице. Взрослые получили травмы, не представляющие угрозы для жизни", - сообщили в полиции, уточнив, что открывших огонь мужчин разыскивают.



"Двое взрослых мужчин поссорились, и теперь 12-летней девочки нет. То, что произошло сегодня, - одно из самых отвратительных зрелищ, которые я когда-либо видел в своей жизни", - прокомментировал произошедшее мэр Балтимора Брэндон Скотт.-0-