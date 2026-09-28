В США 12 человек пострадали в перестрелке на праздновании дня рождения 

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать человек, из них пятеро несовершеннолетних, пострадали в перестрелке при конфликте на праздновании дня рождения в городском парке в американском штате Джорджия, сообщает портал Associated Press.



"Две группы людей открыли стрельбу друг в друга во время вечеринки по случаю дня рождения, в результате чего 12 человек получили огнестрельные ранения", - говорится в материале. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные - в стабильном.



Представитель полиции рассказал, что группа молодых людей пришла в парк отпраздновать 18-летие девушки после того, как их выгнали из дома, арендованного для вечеринки несколькими часами ранее. В какой-то момент в парке появилась другая группа и произошла стычка. "Обе группы обменялись словами, достали огнестрельное оружие, а затем начали стрелять друг в друга", - заявил представитель правоохранительных органов.



Полиция устанавливает причины перестрелки.-0-