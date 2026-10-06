В средней школе Стамбула произошло нападение с ножом, один ученик погиб и семь пострадали

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В средней школе в районе Башакшехир Стамбула произошло нападение с ножом. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.





Известно, что 15-летняя ученица нанесла ножевые ранения восьми другим детям в возрасте от 10 до 13 лет. Министр национального образования Турции Юсуф Текин позже сообщил, что один ученик погиб. Семь пострадавших находятся в больнице, у пяти из них легкие травмы.





Инцидент произошел 6 октября примерно в 08.40 по местному времени. По данным турецких СМИ, нападение совершила 15-летняя ученица, которая учится в 10-м классе другой школы. Она вошла в школьное здание с ножом, взятым из дома, и в школьной форме.





Силы безопасности начали расследование. В настоящее время подозреваемая задержана.





Некоторые турецкие издания пишут, что подозреваемая ранее училась в школе, где совершила нападение.-0-