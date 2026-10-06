В соцсетях начался глобальный флешмоб после дела о групповом изнасиловании в Корнеллском университете





Корнеллский университет, входящий в элитную Лигу плюща, оказался в центре скандала, обнажив проблему сексуального насилия в кампусах американских университетов. Сообщения о поддержке пострадавшей девушки публикуются в самых разных форматах - видео, фото, текст - на всех платформах социальных сетей.





Пострадавшая ранее подала гражданский иск против предполагаемых насильников и самого университета. По ее словам, руководство вуза после случившегося не приняло должных мер реагирования: вместо ареста или исключения нападавших заставили лишь написать эссе. Спустя два года, в 2026 году, прокуратура возобновила расследование. Согласно иску, семь членов студенческого братства Chi Phi насиловали 20-летнюю девушку в течение нескольких часов в октябре 2024 года. Пострадавшая находилась под воздействием алкоголя и наркотиков.





Пользователи массово публикуют посты под хештегом #IamJaneDoe. В них люди рассказывают о случаях домогательств и сексуального насилия в их жизни, в том числе в университетах. Из-за стремительного роста популярности флешмоба и масштаба происходящего в соцсетях стали сравнивать эту кампанию с движением #MeToo, которое началось после обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Также движение "Я - Джейн Доу" возникло для защиты анонимности пострадавшей девушки, чтобы помешать попыткам раскрыть ее реальное имя в Сети.





Закон штата Нью-Йорк позволяет жертвам сексуального насилия подавать иски анонимно.





Между тем в Корнеллском университете, расположенном в городе Итака (штат Нью-Йорк), вспыхнули студенческие протесты из-за ненадлежащего рассмотрения громкого дела об изнасиловании. Как сообщает телеканал Al Jazeera, в США протестующие разбили стеклянную дверь в главном административном здании Корнеллского университета и нанесли надписи краской на стены в связи с продолжающейся волной возмущения после обвинений в групповом изнасиловании в местном студенческом братстве в 2024 году. Активисты разрисовали близлежащие стены граффити с лозунгами вроде "В Корнелле насильников защищают, протестующих исключают". Представитель Корнеллского университета заявил, что вуз проводит расследование актов вандализма.





Во время митинга студенческих групп, который состоялся 5 октября, студенты требовали "справедливости для пострадавших". Произошедшее в Корнеллском университете вызвало волну возмущения по поводу того, как рассматриваются случаи сексуального насилия в кампусах университетов США.





Студенты потребовали пересмотра процедуры рассмотрения жалоб на сексуальные домогательства в университете, увольнения некоторых должностных лиц и более строгих дисциплинарных мер в отношении лиц, предположительно совершивших насилие. В заявлении для студенческого издания The Cornell Daily Sun студенческие организаторы написали, что призывают к отзыву дипломов всех членов братства Chi Phi, причастных к изнасилованию. Студенты также заявили, что протест 5 октября был призван привлечь внимание к системным сбоям, которые позволяют происходить сексуальному насилию. По их словам, предполагаемое преступление в студенческом братстве Chi Phi было частью "широко распространенной практики сексуальных домогательств, совершаемых членами студенческих братств в Корнеллском университете и сотнях других учебных заведений по всей стране".





Под давлением губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс Корнеллский университет на этой неделе объявил о привлечении юридической фирмы для проведения независимой внутренней проверки того, как он первоначально рассматривал это дело.-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальных сетях в октябре 2026 года развернулась масштабная кампания солидарности "Я - Джейн Доу" (под хештегом #IamJaneDoe) после того, как студентка под этим псевдонимом подала иск против Корнеллского университета (Cornell University), а также против семерых членов студенческого братства Chi Phi, обвиняя их в групповом изнасиловании. Об этом пишет издание ABC 7 New York.