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В Словении хакер смог получить данные 15 тыс. учетных записей госслужащих

Опубликовано:

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В мире
02 ноября 2026, 00:47

В Словении хакер смог получить данные 15 тыс. учетных записей госслужащих

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеру удалось получить доступ к данным 15 тыс. учетных записей словенских государственных служащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление информационной безопасности правительства Словении.

"Сообщаем о киберинциденте, в ходе которого злоумышленник, используя принадлежащий государственному органу скомпрометированный веб-сервер, получил несанкционированный доступ к данным учетных записей пользователей в системе государственного управления. В связи с риском неправомерного использования полученных данных администраторам соответствующих информационных систем необходимо незамедлительно обеспечить сброс паролей для всех затронутых учетных записей", - говорится в сообщении ведомства. При этом уточняется, что хакер мог получить данные примерно 15 тыс. пользователей.

Ранее управление повысило оценку угрозы кибербезопасности в Словении до высокого уровня из-за критической уязвимости языка программирования PHP.-0-
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