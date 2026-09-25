25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на автомобильное топливо в Словакии выросли до исторического максимума. Об этом на своем сайте сообщило Национальное статистическое управление Словакии.
Дизельное топливо на словацких АЗС продается в среднем по цене 1,95 евро за литр. За год его стоимость выросла более чем на 30%. Бензин в стране продают в среднем по цене 1,85 евро за литр. За год увеличение его стоимости составило 21%.
По данным Financial Times, европейские автомобилисты сегодня тратят на дизельное топливо примерно на 40% больше, чем в начале года. Согласно анализу Еврокомиссии, подорожание дизельного топлива обходится водителям Европы примерно в 203 млн евро в день. Цены на бензин в Европе с начала года в среднем выросли на 28%. Рост цен связан с перебоями в поставках нефти через Ормузский пролив и проблемами с поставками с российских НПЗ.-0-
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25 сентября 2026, 15:15
В Словакии стоимость автомобильного топлива выросла до исторического максимума
Фото Pexels
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