30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с иорданскими туристами попал в ДТП в Сирии под Дамаском, пострадали 36 иорданцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД САР.
Туристический автобус, который вез пассажиров из Иордании в Турцию, столкнулся с легковым автомобилем на мокрой после дождя дороге в районе пригорода сирийской столицы Дума.
"В результате ДТП пострадали 36 граждан Иордании. Медики госпитализировали пострадавших в полицейскую больницу в Харасте... МИД Сирии отслеживает состояние раненых пассажиров", - говорится в релизе МИД.
В свою очередь МИД Иордании отметил, что большинство пострадавших получили легкие ранения.-0-
В мире
30 ноября 2026, 00:33
В Сирии автобус с иорданскими туристами попал в ДТП, есть пострадавшие
Фото SANA
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Ученик отсутствует "по семейным обстоятельствам". Может ли школа уточнить причину, разъяснили в Минобразования
Заряд на жизнь и особые обстоятельства. Как в Жлобинском районе проходят сборы отрядов народного ополчения
С нами интереснее