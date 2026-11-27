27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отряды самообороны горцев-друзов атаковали позиции правительственных сил в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, в результате четыре человека получили ранения, сообщил телеканал Sham TV, информирует ТАСС.





По его информации, ополченцы использовали при нападении беспилотник с взрывчаткой, который поразил блокпост сил внутренней безопасности в районе Римат-Хазем на линии прекращения огня.





Ранее обстрелу из орудий и пулеметов подверглись западные окрестности города Эс-Сувейда - административного центра провинции. При этом получил ранение один мирный житель.





16 сентября в Аммане министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани, его иорданский коллега Айман ас-Сафади и спецпосланник США по Сирии Том Баррак подписали дорожную карту урегулирования в провинции Эс-Сувейда после межобщинного конфликта летом 2025 года.





17 октября глава сирийского МИД заявил, что Израиль продолжает дестабилизировать обстановку в Эс-Сувейде, используя преступные группировки для нарушения перемирия и разжигания хаоса.-0-